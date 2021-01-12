Важные изменения на границе Украины: что теперь ждет жителей ОРДЛО

Все из-за вхождения Российской Федерации в «красную» зону

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Украинские власти в очередной раз обновили список стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции хуже, чем в Украине. В «красный» список вошла Российская Федерация, а это значит, что ситуация коснулось и жителей «ДНР» и «ЛНР», которое часто ездят на территорию Украины через РФ.

Из-за вхождения Российской Федерации в «красную» зону были также автоматически изменена изменены правила пересечения границы Украины и РФ.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Таким образом, с сегодняшнего дня украинцы, которые проживают в ОРДЛО и едут в Украину через Россию должны пройти 14-дневную самоизоляцию. В тоже время этого можно избежать если пройти ПЦР-тестирование на коронавирус на КПВВ со стороны Украины. Также можно предоставить негативный результат теста, который был сделан не больше чем за 48 часов до въезда на подконтрольную территорию Украины.

Украинские власти отмечают, что единственным условием прекращения карантина является негативный тест на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО массово пропадают люди.