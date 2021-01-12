В ОРЛО массово пропадают люди: началась паника

Во время праздников пропало минимум четверо мужчин

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Весьма странная ситуация происходит в ОРЛО. Там только за праздничные дни в Кадиевке и Должанске пропало минимум четверо человек. Родственники продолжают их поиски.

Местные жители в соцсетях сообщают, что жители Должанска 1975 и 1949 годов рождения пропали при очень странных обстоятельствах. В квартире нет ни документов, ни телефонов, полный беспорядок, при этом в стиральной машине были вещи, а на плите стояла еда. Из этого можно понять, что люди выходили ненадолго.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В последний раз выходили на связь 05.01.2021 года в 15.30, в это время они были дома в г. Свердловске, Луганской респ. Пропали сразу вдвоем. Больше ничего неизвестно. Заявление в милицию подали, ведутся поиски, но результатов нет» – отмечается в объявлении, размещенном в соцсети.

Также в соцсетях люди сообщают, что пропало также два брата.

«Два брата вот так вот просто взяли и пропали в один день в разных местах», — пишут местные жители. Они отмечают, что это не первая пропажа людей за последнее время.

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