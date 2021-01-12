Происшествия

В США впервые за 67 лет казнят женщину: что она сделала

Все из-за убийства 2004 года

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В штате Индиана, США, Лиза Монтгомери, осужденная за убийство 2004 года, должна быть казнена во вторник. Это будет первая казнь женщины федеральным правительством США за 67 лет.

Иса Монтгомери получила самый высокий приговор за убийство в декабре 2004 года 23-летней Бобби Джо Стиннетт в Миссури. Она задушила женщину, разрезала ей живот кухонным ножом и удалила выживший плод.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Команда защиты Монтгомери пыталась, не подвергая сомнению ее вину, представить заключенную жертвой сексуального насилия. Она восприняла трагедию как свидетельство неспособности системы защитить ее. Команда защиты призывала не приводить в исполнение смертный приговор.

Монтгомери должна быть казнена во вторник в тюрьме Терре-От в Индиане. В постановлении суда эта дата может быть оспорена, если только в тюрьмах, где размещены федеральные камеры смертников, не предусмотрены более строгие меры предосторожности на случай пандемии COVID-19 или если в последний момент не вмешается другой судья.

Монтгомери станет третьей женщиной, казненной федеральным правительством с 1900 года. В июне 1953 года Этель Розенберг и ее муж Юлиус были казнены за шпионаж в пользу Советского Союза и передачу военных секретов, связанных с производством атомной бомбы.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский не полетит в США на инаугурацию Джо Байдена.

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