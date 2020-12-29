Выплаты ФОПам: заявки подали 430 тыс. украинцев

Подавать заявления на получение карантинной помощи можно через украинский портал «Дія» или же через мобильное приложение

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По состоянию на 29 декабря 2020 года заявки на получение компенсации за карантинные ограничения, которые будут введены с 8 января 2021 года, в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель проекта «Дія» Мстислав Баник, передает УРА-Информ.

Также он уточнил, что подавать заявления на получение карантинной помощи можно через украинский портал «Дія» или же через мобильное приложение на телефонном устройстве. Заявки можно подавать до 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины уже начал выплачивать одноразовую помощь ФОПам и наемным работникам.