Смертельный визит «Святого Николая»: в доме престарелых погибло 23 человека

Вспышку коронавируса нового поколения в доме престарелых зафиксировали две недели назад

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

23 человека скончались от Covid-19 из-за визита волонтера, который пришел в образе «Святого Николая» в доме престарелых в коммуне Мол на севере Бельгии. Об этом сообщают ведущие бельгийские издания Le Soir и RTBF, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что вспышку коронавируса нового поколения в доме престарелых зафиксировали две недели назад. Накануне, 4 декабря дом посетил волонтер, который играл роль святого Николая. Возможно, мужчина не знал, что заболел новым штаммом коронавирусной инфекции.

Согласно информации, которую опубликовал Le Soir, вирусолог Марк ван Ранст сообщил в Twitter, что большая часть жителей и работников дома для престарелых людей заразились одинаковым штаммом коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что согласно результатам лабораторных анализов, 97 из 107 жителей и все 18 сотрудников учреждения для престарелых граждан заболели одинаковым штаммом, еще 10 жителей — другими штаммами..

«Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что ответственность за это несет» святой Николай «, который посетил заведение 4 декабря. Мужчина регулярно приезжал в доме престарелых в качестве волонтера, и, следовательно, его также мог заразить житель или сотрудник дома», — отмечает Le Soir.

Ранее сообщалось, что украинское государство сможет получить 16 млн доз вакцины. а не как планировалось раньше — 8. Украина получит вакцину от коронавирусной пневмонии нового поколения в рамках международной программы COVAX.