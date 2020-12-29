Экономика

Большая стройка: в Минэкономике отчитались о программе

Наталия

Программа «Большое строительство» имеет фундаментальное влияние на экономику

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Программа «Большое строительство» к текущему моменту уже имеет фундаментальное влияние на всю экономику украинского государства. С начала программы были восстановлены школы и детские садики, а также реконструированы приемные отделений опорных медицинских учреждений. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопрос УНН, передает УРА-Информ.

«Программа «Большое строительство» имеет фундаментальное влияние на экономику. Мы уже видим восстановление и грузоперевозок, и рост статистики по строительству, и по потребительским рынкам», — подчеркнул Петрашко.

Также достижениями данной программы является 115 построенных школ, 100 детских садов, 101 спортивное сооружение.

Помимо этого, в программу Большой стройки была включена реконструкция 210 приемных отделений, находящихся в опорных медицинских учреждениях различных регионов Украины. Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день уже заканчиваются ремонтные работы в медучреждениях и ожидается поставка нового диагностического оборудования.

«Программа активно реализуется, она имеет не только визуальное воздействие, а и практическое влияние на всю экономику. Мы с оптимизмом смотрим на 2021 год», — отметила Петрашко.

Ранее сообщалось, что власти Украины установили единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей. 

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Наталия

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