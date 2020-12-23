Выплаты ФОПам: украинцы начали получать деньги

В ПФУ были переданы денежные средства для 280 000 заявок

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Пенсионный фонд Украины уже начал выплачивать одноразовую помощь ФОПам и наемным работникам. Размер выплат составляет 8000 грн. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Выплаты уже поступают к гражданам, которые оставили заявки.

Стоит отметить, что за вчера Пенсионным фондом было профинансировано 2 242,8 млн грн для 280 300 граждан государства.

В ОПУ ранее заявили, что в ПФУ были переданы денежные средства для 280 000 заявок. Заявки, которые будут получены после 21 декабря 2020 года будут рассмотрены в начале 2021 года.

Стоит отметить, что общее количество тех, кто получит помощь от государства составляет 710 000 ФОПов. До 8 января власти планируют закрыть выплаты по всем заявкам.

Ранее сообщалось, что в украинском Кабмине приняли решение продлить срок подачи заявлений на выплату единовременной помощи в 8000 грн для ФОПов и наемных работников до 31 декабря 2020 года.