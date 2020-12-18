Общество

Синоптик удивил прогнозом украинцев на Новый год и Рождество

Виктор

С каждым днем приближается Новый год и заканчивается тяжелый практически для всех 2020. Что же подготовила нам погода на праздники. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам на Новый год и Рождество. Он отметил, что в Украине в эти дни будет без морозов и осадков. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель. По […]

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С каждым днем приближается Новый год и заканчивается тяжелый практически для всех 2020. Что же подготовила нам погода на праздники.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ожидать украинцам на Новый год и Рождество. Он отметил, что в Украине в эти дни будет без морозов и осадков.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

По его прогнозу, с 28 декабря в стране ожидается небольшая оттепель. При этом стоит ожидать температуру в пределах от одного до двух градусов выше нуля. В тоже время в первые дни 2021 года, первого второго января стоит ожидать небольших морозов. Температура за окном опустится до минус трех градусов. Также стоит ожидать осадков – местами снег и мокрый снег.

В канун Рождества, шестого декабря, а также на само православное Рождество, по прогнозу синоптика, снова начнется оттепель. Температура снова будет в пределах одного-двух градусов тепла. Осадки не ожидаются.

В тоже время четвертого-пятого, а также девятого и десятого января прогнозируется снег с дождем.

Ранее из-за непогоды в Киеве отменили рейсы.

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Виктор

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