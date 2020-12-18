Общество

В Украине с завтрашнего дня вводят новые карантинные ограничения: что будет запрещено

Виктор

С 19 декабря в Украине вводятся новые карантинные ограничения. Речь не идет о каких-то масштабных ограничениях, но изменения все-таки будут. Стоит отметить, что с завтрашнего дня в Украине в учебных заведениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, то есть спектакли и другие праздники, с участием детей с более чем одной группы, а также в присутствии посетителей. […]

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С 19 декабря в Украине вводятся новые карантинные ограничения. Речь не идет о каких-то масштабных ограничениях, но изменения все-таки будут.

Стоит отметить, что с завтрашнего дня в Украине в учебных заведениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, то есть спектакли и другие праздники, с участием детей с более чем одной группы, а также в присутствии посетителей.

Об этом пишет УРА-Информ.

Также с 19 декабря в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания запрещается проведения банкетов, мастер-классов и других публичных событий.

В Музеях и галереях запрещается прием посетителях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. м.

Также работа ресторанов и кафе запрещена с 23:00 до 07:00 (кроме доставки и заказов на вынос). В тоже время расчетные операции должны прекратиться до 22:00. В тоже время в ночь с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе можно работать до 01:00.

Также запрещается проведение религиозных мероприятий в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. м, а также на открытом воздухе, если между присутствующими соблюдается дистанция в 1,5 метра.

Ранее мы сообщали, как будут работать школы при локдауне.

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Виктор

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