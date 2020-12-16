Общество

Стало известно, сколько ОРДО будет жить без «комендантского часа»

Виктор

Ранее в «ДНР» анонсировали, что на Новогодние праздники и Рождество отменят «комендантский час». Теперь же стало известно, в какой период времени он не будет действовать в «республике». В ходе вчерашней «прямой линии» «глава ДНР» Денис Пушилин рассказал, что в ОРДО «комендантский час» отменят с 31 декабря по 10 января. При этом эти дни в «республике» […]

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Ранее в «ДНР» анонсировали, что на Новогодние праздники и Рождество отменят «комендантский час». Теперь же стало известно, в какой период времени он не будет действовать в «республике».

В ходе вчерашней «прямой линии» «глава ДНР» Денис Пушилин рассказал, что в ОРДО «комендантский час» отменят с 31 декабря по 10 января. При этом эти дни в «республике» будут выходными.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также сообщается, что 31 декабря в «ДНР» также будет выходным днем. Дополнительно «комендантский час» отменят также и с 18 на 19 января по случаю Крещения. Также «главарь республики» заявил, что заведения «общепита» будут работать до 23.00, а на Новый год — всю ночь. При этом уточняется, что патрулирование сотрудниками «МВД ДНР» улиц городов будет усилено.

Также Пушилин отметил, что в ближайшее время в ОРДо повысятся тарифы на коммунальные услуги, так как нужно повышать зарплату сотрудника предприятий.

«Можем с уверенностью сказать, что повышение заработных плат, доведение их до соответствующего уровня для сотрудников коммунальных служб, возможно только после повышения тарифов», — заявил он.

Ранее «главарь ДНР» заявлял, что в ОРДО планируют увеличить выплаты.

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Виктор

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