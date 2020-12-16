Политика

Для Путина Донбасс козырная карта — Гордон рассказал, что задумал лидер Кремля

Виктор

Президенту России выгодна война на Донбассе. Об этом заявляют многие эксперты и политики. Такое мнение поддерживает и украинский журналист Дмитрий Гордон. Он считает, что есть два условия, при которых глава Кремля отдаст Донбасс Украине. Первое – это снятие всех санкций со стороны Европейского Союза. А второе — признание аннексии Крыма. Гордон считает, что Донбасс является […]

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Президенту России выгодна война на Донбассе. Об этом заявляют многие эксперты и политики. Такое мнение поддерживает и украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что есть два условия, при которых глава Кремля отдаст Донбасс Украине. Первое – это снятие всех санкций со стороны Европейского Союза. А второе — признание аннексии Крыма. Гордон считает, что Донбасс является козырной картой для Путина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на канал Наш.

«Это козырная карта в руках Путина: «я вам Донбасс, а вы мне снятие санкций и признание Крыма российским». Он Донбасс взял, но он ему не нужен. Россия тратит миллиарды. Там все плохо, людей надо содержать, боевиков два корпуса по 15 тыс. надо сдержать. Но он уже в это дело влез, для него Донбасс козырная карта», — считает журналист.

Также Димитрий Гордон добавил, что Путин не привык просто так что-то отдавать. В его намерениях забирать, в чем и суть «русского мира».

Ранее Гордон рассказал, каким бы решением Владимир Зеленский вошел бы в историю Украины.

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Виктор

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