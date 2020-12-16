Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе: последние данные

Несмотря на продолжающее перемирие боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. За последние сутки количество обстрелов существенно увеличилось. За минувшие сутки, 15 декабря, в общей сложности было зафиксировано 11 нарушений режима полного прекращения огня. Самое большое количество обстрелов было зафиксировано возле Авдеевки. Боевики четыре раза открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также […]

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Несмотря на продолжающее перемирие боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. За последние сутки количество обстрелов существенно увеличилось.

За минувшие сутки, 15 декабря, в общей сложности было зафиксировано 11 нарушений режима полного прекращения огня. Самое большое количество обстрелов было зафиксировано возле Авдеевки. Боевики четыре раза открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Также отмечается, что вблизи Опытного и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Шумов было зафиксировано два нарушения прекращения огня.

«На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все обстрелы носили провокационный характер и украинская сторона ответный огонь не открывала.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин использует Донбасс в качестве козырной карты в своей игре.