Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе: последние данные

Несмотря на продолжающее перемирие боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. За последние сутки количество обстрелов существенно увеличилось. За минувшие сутки, 15 декабря, в общей сложности было зафиксировано 11 нарушений режима полного прекращения огня. Самое большое количество обстрелов было зафиксировано возле Авдеевки. Боевики четыре раза открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также […]
Несмотря на продолжающее перемирие боевики на Донбассе продолжают обстреливать украинские позиции. За последние сутки количество обстрелов существенно увеличилось.
За минувшие сутки, 15 декабря, в общей сложности было зафиксировано 11 нарушений режима полного прекращения огня. Самое большое количество обстрелов было зафиксировано возле Авдеевки. Боевики четыре раза открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Также отмечается, что вблизи Опытного и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку Шумов было зафиксировано два нарушения прекращения огня.
«На этом направлении противник неоднократно использовал как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.
Отмечается, что все обстрелы носили провокационный характер и украинская сторона ответный огонь не открывала.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин использует Донбасс в качестве козырной карты в своей игре.