Пушилин обещает повышение выплат в «ДНР»: многие это заметят

Вчера, 15 декабря, прошла «прямая линия» с «главарем ДНР» Денисом Пушилиным, который отвечал на вопросы журналистов и местных жителей, а также рассказал о ситуации в регионе. Он заявил, что уже в 2021 году жителей ОРДО ждут повышения социальных выплат и зарплата. По его амбициозным планам, к 2022 году размеры соцвыплат и пенсий должны довести «до […]

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Вчера, 15 декабря, прошла «прямая линия» с «главарем ДНР» Денисом Пушилиным, который отвечал на вопросы журналистов и местных жителей, а также рассказал о ситуации в регионе.

Он заявил, что уже в 2021 году жителей ОРДО ждут повышения социальных выплат и зарплата. По его амбициозным планам, к 2022 году размеры соцвыплат и пенсий должны довести «до уровня Ростовской области».

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«В 2021 году у нас запланировано значительное повышение социальных пособий. Проходить оно будет в два этапа — с января и с июля — и коснется 12 из 14 видов пособий для 29 категорий получателей. Размер увеличения социальных пособий будет разный для различных категорий в зависимости от предыдущих сроков повышения пособий и видов пособий», — заявила так называемая «министр труда и социальной политики республики» Лариса Толстыкина.

Пушилин добавил, что повышение выплат увидят фактически все «бюджетники», которых в «республике» порядка 175 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что в РФ готовы выдавать паспорта жителям временно оккупированных территорий восточной Украины. Однако, сделать это можно лишь при условии наличия «паспорта ДНР».