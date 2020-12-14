Общество

Зеленский почтил память ликвидаторов ЧАЭС в день достройки саркофага

Наталия
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Сегодня годовщина достройки саркофага над взорвавшимся атомным реактором в Чернобыле. Об этом сообщает УРА-Информ.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС возложил цветы к знаковому памятнику «Воинам Чернобыля», а также мемориальному кургану «Героям Чернобыля» в столице Украины — Киеве. Также президент отметил, что стоит помнить подвиги героев, благодаря которым украинцы и весь мир могут сегодня жить спокойно.

Помимо гаранта украинской Конституции приняли участие в церемонии чествования героев председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также все участники мероприятия почтили память погибших героев во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС традиционной минутой молчания.

Ранее сообщалось, что экологами был зафиксирован аномальный рост радиации в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Наталия

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