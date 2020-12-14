Общество Происшествия

В СБУ поступила информация о минировании пророссийского телеканала: сотрудников экстренно эвакуировали

Наталия
Время чтения:28 Секунд

Сотрудников телеканала NewsOne были экстренно эвакуированы из-за сообщении о возможном минировании здания.

Об этом сообщил сотрудник NewsOne Богдан Аминов, передает УРА-Информ.

Он отметил, что сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о том, что на телеканале может быть заложена бомба.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов сообщили об этом сотрудникам и попросили их покинуть здание, и держаться от него на расстоянии минимум 100 метров.

Ранее сообщалось, что покушение на жизнь российского блогера и оппозиционера совершила спецгруппа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства. Группа действовала в Томсвке под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

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Наталия

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