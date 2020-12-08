Общество

Не нужно этого делать: врач рассказал, от чего нужно отказаться тем, кто переболел коронавирусом

Виктор
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После победы над коронавирусом нужно время организму, который проделал значительную работу, выиграв борьбу с опасной инфекцией. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий.

Он отметил, что организму нужно дать время для того, чтобы восстановится. В это время нельзя нагружать свой организм, ведь могут быть серьезные последствия. Врач отметил, что ни в коме случае нельзя заниматься моржеванием, это очень опасно. Также нужно будет на месяц отказаться от посещения саун, чтобы не было экспериментов с контрастом.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

«Кроме того, спорт отложить минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать, нужно дать организму просто восстановиться», — отмечает Жиравецкий.

Также врач добавил, что в первый месяц после излечения нужно хорошо питаться и хорошо спать. Он отметил, что нужно исключить алкоголь, чтобы не нагружать организм.

Ранее стало известно, кто первым в мире получил вакцину от коронавируса компании Pfizer.

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Виктор

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