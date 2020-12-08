Общество Экономика

COVID-19 нарушил планы на Давоский форум: его перенесли

Наталия
Время чтения:47 Секунд

Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе будет перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Теперь она пройдет в Сингапуре в 2021 году. Встреча запланирована на 13-16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ, передает УРА-Информ.

Такие изменения в месте проведения связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового поколения. В сложившейся ситуации, по мнению организаторов форму, лучше всего будет провести встречу в Сингапуре. В Давосе встреча будет проведена в 2022 году.

Традиционная «Давосская неделя», которая запланирована на 25-29 января все-таки состоится. Она пройдет в измененном формате.

«Форум проведет виртуальное мероприятие, чтобы восстановить доверие и сформировать принципы, политику и партнерские отношения, необходимые на 2021 год», – подчеркнули в ВЭФ.

Также известно, что специальная ежегодная встреча в Сингапуре будет первой встречей «лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества», которая состоиться с начала пандемии.

Ранее стало известно, что Германия в очередной раз выделила Украине очередную финансовую помощь. Страна ЕС предоставила Украине один миллион евро.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

ВР определилась с датой голосования за бюджет на 2021

Верховная рада Украины планирует голосовать за проект государственного бюджета на 2021 год во втором чтении. Это произойдет на следующей пленарной неделе, которая стартует 15 декабря....
Виктор

Ноябрь был самым теплым в истории: глобальное потепление уже в действии

Уже однозначно - ноябрь 2020 года был самым теплым ноябрем в истории измерений в мире. Ученые из программы Copernicus Climate Change Service (C3S) прогнозируют, что...
Наталия

Погиб первый пилот, преодолевший скорость звука

В возрасте 97 лет скончался известный на весь мир американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он прославился тем, что первым в мире превысил скорость звука. О смерти...
Наталия

ВОЗ не будет настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19: организация будет вести другую политику

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения. В ВОЗ отметили, что вместо принудительной вакцинации власти государств должны убедить...
Виктор

Не нужно этого делать: врач рассказал, от чего нужно отказаться тем, кто переболел коронавирусом

После победы над коронавирусом нужно время организму, который проделал значительную работу, выиграв борьбу с опасной инфекцией. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий. Он отметил, что...
Виктор

Стало известно, кто первым в мире получил вакцину от коронавируса компании Pfizer

Маргарет Кинан, 90-летняя бабушка, во вторник стала первым человеком в мире, получившим вакцину от коронавируса Pfizer. Великобритания - первая страна в мире, где вакцина, разработанная...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap