COVID-19 нарушил планы на Давоский форум: его перенесли

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Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе будет перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Теперь она пройдет в Сингапуре в 2021 году. Встреча запланирована на 13-16 мая. Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ, передает УРА-Информ.

Такие изменения в месте проведения связаны с пандемией коронавирусной инфекции нового поколения. В сложившейся ситуации, по мнению организаторов форму, лучше всего будет провести встречу в Сингапуре. В Давосе встреча будет проведена в 2022 году.

Традиционная «Давосская неделя», которая запланирована на 25-29 января все-таки состоится. Она пройдет в измененном формате.

«Форум проведет виртуальное мероприятие, чтобы восстановить доверие и сформировать принципы, политику и партнерские отношения, необходимые на 2021 год», – подчеркнули в ВЭФ.

Также известно, что специальная ежегодная встреча в Сингапуре будет первой встречей «лидеров бизнеса, правительства и гражданского общества», которая состоиться с начала пандемии.

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