Общество

Стало известно, кто первым в мире получил вакцину от коронавируса компании Pfizer

Виктор
Время чтения:51 Секунд

Маргарет Кинан, 90-летняя бабушка, во вторник стала первым человеком в мире, получившим вакцину от коронавируса Pfizer. Великобритания — первая страна в мире, где вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, начала применяться.

Маргарет Кинан, которая в последние дни узнала, что будет в числе первых людей, которым удастся сделать прививки, во вторник проснулась рано, чтобы получить прививку. Она получила вакцину в своей местной больнице в Ковентри, в центральной Англии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Для меня большая честь быть первым человеком, получившим вакцинацию от COVID-19», — сказала Кинан, которой через неделю исполнится 91 год. Она призналась, что это лучший подарок на день рождения, о котором она могла мечтать. Как она подчеркнула, вакцинация означает, что теперь она сможет увидеться с семьей и друзьями, она провела большую часть года в одиночестве.

Кинан, которую друзья зовут Мэгги, — бывшая продавщица в ювелирном магазине. Она вышла на пенсию всего четыре года назад. У нее есть дочь, сын и четверо внуков.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ намерена внести вакцину Pfizer в экстренный список.

Про автора:

Виктор

vikchiua@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Виктор

Ноябрь был самым теплым в истории: глобальное потепление уже в действии

Уже однозначно - ноябрь 2020 года был самым теплым ноябрем в истории измерений в мире. Ученые из программы Copernicus Climate Change Service (C3S) прогнозируют, что...
Наталия

Погиб первый пилот, преодолевший скорость звука

В возрасте 97 лет скончался известный на весь мир американский летчик-испытатель Чак Йегер. Он прославился тем, что первым в мире превысил скорость звука. О смерти...
Наталия

ВОЗ не будет настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19: организация будет вести другую политику

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения. В ВОЗ отметили, что вместо принудительной вакцинации власти государств должны убедить...
Виктор

Не нужно этого делать: врач рассказал, от чего нужно отказаться тем, кто переболел коронавирусом

После победы над коронавирусом нужно время организму, который проделал значительную работу, выиграв борьбу с опасной инфекцией. Об этом заявил врач Тарас Жиравецкий. Он отметил, что...
Наталия

COVID-19 нарушил планы на Давоский форум: его перенесли

Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе будет перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Теперь она пройдет в Сингапуре в 2021...
Виктор

В ОРДО местные жители просят о новогоднем чуде: требуют от «властей» только одного

Жители Донецкой области, территории которой временно неподконтрольны украинскому правительству, в канун Нового года пишут послание о новогоднем чуде "главе республики" Денису Пушилину. В социальных сетях...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap