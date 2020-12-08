Стало известно, кто первым в мире получил вакцину от коронавируса компании Pfizer

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Маргарет Кинан, 90-летняя бабушка, во вторник стала первым человеком в мире, получившим вакцину от коронавируса Pfizer. Великобритания — первая страна в мире, где вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, начала применяться.

Маргарет Кинан, которая в последние дни узнала, что будет в числе первых людей, которым удастся сделать прививки, во вторник проснулась рано, чтобы получить прививку. Она получила вакцину в своей местной больнице в Ковентри, в центральной Англии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Для меня большая честь быть первым человеком, получившим вакцинацию от COVID-19», — сказала Кинан, которой через неделю исполнится 91 год. Она призналась, что это лучший подарок на день рождения, о котором она могла мечтать. Как она подчеркнула, вакцинация означает, что теперь она сможет увидеться с семьей и друзьями, она провела большую часть года в одиночестве.

Кинан, которую друзья зовут Мэгги, — бывшая продавщица в ювелирном магазине. Она вышла на пенсию всего четыре года назад. У нее есть дочь, сын и четверо внуков.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ намерена внести вакцину Pfizer в экстренный список.