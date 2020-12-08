ВОЗ не будет настаивать на принудительной вакцинации от COVID-19: организация будет вести другую политику

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Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением против принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения. В ВОЗ отметили, что вместо принудительной вакцинации власти государств должны убедить людей прививаться добровольно, объяснить, что это необходимо для того, чтоб побороть пандемию. Об этом заявила директор ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайан, передает УРА-Информ.

Она подчеркнула, что ВОЗ не ожидает принудительной вакцинации от коронавируса. Они надеяться на то, что власти «создадут мандат на вакцинацию». Она подчеркнула, что «требовать – это не то направление, в котором надо двигаться, особенно с этими вакцинами».

«Однако могут быть страны или ситуации в странах, где этого потребуют профессиональные обстоятельства», – отметила О’Брайан.

Также в ВОЗ добавили, что вызвать доверие к новой вакцине у жителей будет непросто.

Ранее сообщалось, что после победы над коронавирусом нужно время организму, который проделал значительную работу, выиграв борьбу с опасной инфекцией.