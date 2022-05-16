Ученые выяснили, как в действительности компьютерные игры влияют на детей: подробности

Представители научного сообщества из Каролинского института в Швеции сумели поставить точку в вопросе о том, хорошо или плохо влияют видеоигры на людей до 18 лет. Выяснилось, что в большей степени игры имеют позитивный эффект, чем негативный.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на исследование шведов, передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперты выявили типичное поведение детей. Они изучали целых 2000 человек возрастом 9-2 лет. В это время ученые следили, сколько же времени дети проводят за компьютером, а также за телефоном.

Эксперты надеялись выяснить, как количество проведенного ребенком времени перед монитором может коррелироваться с его способностями на когнитивном уровне. Выяснилось, что школьники, которые играют в компьютерные игры дольше обычного, сумели улучшить свои интеллектуальные показатели.

Вывод достаточно «говорящий»: IQ у таких личностей на 2,5 выше, чем у тех, кто играл в компьютерные игры меньше.

Напомним, ученые нашли «дорогу к Атлантиде» на дне Тихого океана: эксперты сообщили об удивительном открытии.