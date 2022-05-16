Общество

Пресс-конференция родных защитником Азовстали: главное

Жены и матери украинцев обращаются к президенту Турции Эрдогану с просьбой спасти их родных из ада в Мариуполе, из ада «Азовстали»

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Прямо сейчас в Турции проходит брифинг родственников защитников Мариуполя. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на трансляцию.

Стоит отметить, что пресс-конференцию в Стамбуле от крыла украинская певица и волонтер Руслана Лижичко.

«Я верю в мудрость Эрдогана! Мы приехали попросить его сделать еще один акт миротворчества и человечности — спасти Мариуполь!» – отемтила она.

Жены, а также матери украинских героев обращаются к президенту Турции Эрдогану с просьбой спасти их близких из ада в Мариуполе, из ада «Азовстали».

“Против Защитников Мариуполя россияне используют вооружение, которое нельзя применять на войне: фосфорные бомбы, кассетные бомбы, химическое оружие”, – заявила мать одного из военных полка «Азова».

“У них заканчивается, а наверное уже и закончилось все, вода, еда, лекарства, а скоро может закончится и жизнь”, – отметила жена пограничника находящегося на Азовстали.

“Вырваться из этого ада без вашей помощи не возможно, я вас умоляю помогите им”, – просит Турцию жена пограничника находящегося на заводе.

“Они не могут сдаться в плен, их там убьют, мы это точно знаем, мы умоляем самых влиятельных лидеров помочь им и вывезти их в третью страну до окончания боевых действий в Украине”, – подчеркнула мама одного из героических защитников Азовстали.

Ранее сообщалось, что по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, воины ВСУ будут готовы к активному контрнаступлению к середине июля.

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