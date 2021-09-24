В США приняли важное решение по Северному потоку 2

Новые санкции против газопровода

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Палата представителей США приняла новый закон о оборонном бюджете (NDAA). Он включает, в частности, ужесточение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Это способ предотвратить запуск газопровода.

— Этот закон имеет решающее значение для предотвращения запуска газопровода «Северный поток-2» и усиления российской агрессии в Центральной и Восточной Европе, — говорит конгрессмен Марси Каптур, соавтор поправки к NS2. — Надеемся, что санкции, включенные в NDAA, будут приняты и вступят в силу, — добавил демократ, пишет УРА-Информ.

Поправка направлена ​​на то, чтобы помешать президенту США Джо Байдену сделать то, что он сделал в мае, когда он отказался от санкций, введенных Госдепартаментом в отношении Nord Stream 2 AG.

Тогдашние санкции также были связаны с оборонным бюджетом, но у них был шлюз, который позволял президенту отказаться от применения ограничений из-за важных национальных интересов. В случае с майским решением Байден решил, что этот интерес состоит в том, чтобы избежать спора с Германией.

Однако не совсем ясно, какие последствия может иметь текущая поправка — если она вступит в силу. Законопроект еще должен быть принят Сенатом США, прежде чем он может быть подписан президентом.

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