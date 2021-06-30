Зарплаты в ОРДО: кто может рассчитывать на 50−70 тыс. рублей

Минимальная зарплата в «ДНР» — 7461 рублей

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В ОРДО рассказали, кто может в «ДНР» получать максимальную зарплату в размере до 70 тысяч рублей в месяц. Так называемый ​​городской центр занятости Донецка провел ярмарку, на которой стало известно о зарплатах в регионах.

Отмечается, что в ходе ярмарки большинство предложенных мест работы было с минимальной зарплатой в 7461 рубль. Так называемая «заместитель директора республиканского центра занятости» Тамара Цурикова сообщила, что средняя зарплата в ОРДО составляет чуть больше 11 тысяч рублей. При этом, якобы на предприятиях ОРДО есть система надбавок, при помощи которых общая сумма зарплаты может доходить до 20 тысяч рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

В тоже время отмечается, что на зарплаты размером 50−70 тысяч могут рассчитывать в основном «руководители и главные специалисты» предприятий.

При этом местные жители опровергают слова «чиновников», заявляя, что надбавки уже давно поснимали. В тоже время премии уже давно также никто не видел.

Ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке сокращают подачу воды.