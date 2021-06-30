Спорт

Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в Евро-2020.

Глава украинского государства с гордостью поздравил спортсменов с победой

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Об этом он написал в своих аккаунтах в соцсети, передает УРА-Информ.

«Да-а-а, это победа-а-а! Мы в ¼ Евро!!! Невероятное напряжение, безумная „заруба“ в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!», — отметил Зеленский.

Глава украинского государства с гордостью поздравил спортсменов с победой.

«Сегодня не было вас и нас. Сегодня были МЫ. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 миллионов. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Команда — Украина! Которая показывает характер, мощь, которая дерется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая ПОБЕЖДАЕТ… И все мы прекрасно знаем, что это значит. Только одно. Слава Украине!!!», — добавил он.

Ранее сообщалось, что чемпиона Украины по гандболу мужской клуб «Мотор» сыграет в следующем розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб получил специальное разрешение – уайлд-кард для участия в турнире.

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