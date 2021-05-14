Огромные долги по зарплате: на шахте им. Засядько массово увольняются шахтеры

Еще несколько дней назад предприятие отменило автобусы для подвоза шахтеров

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С шахты им. Засядько, что находится на временно оккупированных территориях Донецка, массово увольняются сотрудники. Об этом сообщают сами дончане в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Они отмечают, что основной причиной увольнений являются огромные долги по заработной плате. При этом, горнякам даже не называют примерные даты, когда они смогут получить свои деньги.

«Вчера только за день 40 человек рассчитались», — отмечают сами шахтеры.

Также они отмечают, что в последнее время «шахта работала, как выжатый лимон».

«Выжималось все возможное, а ничего не вливалось. А сейчас пришла точка отсчета», — добавляют дончане.

Стоит отметить, что еще несколько дней назад предприятие отменило автобусы для подвоза горняков на шахту.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской области массово начали увольняться шахтеры. Кадровые изменения происходят на шахте «Комсомольская» в подконтрольном НВФ Антраците. Стоит отметить, что она входит в состав «Востокуголь». В данный момент из-за нехватки рабочей силы функционирует только два участка, и те — не в полную силу.