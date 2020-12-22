«Увольняются десятки человек»: ОРЛО теряет кадры на шахтах и заводах

В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам.

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На временно оккупированных территориях Луганской области массово начали увольняться шахтеры. Кадровые изменения происходят на шахте «Комсомольская» в подконтрольном НВФ Антраците. Стоит отметить, что она входит в состав «Востокуголь». В данный момент из-за нехватки рабочей силы функционирует только два участка, и те — не в полную силу. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО Телеграмм-каналы, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что ранее там находились в работе три добывающих участка. В августе 2020-го года на шахте «Комсомольской» открыли новую лаву. Сейчас нет кадров, чтоб там работать.

Помимо этого, на шахтах «им. Фрунзе» и «им. Вахрушева» в неподконтрольных украинскому государству Ровеньках тоже есть аналогичкая проблема.

«В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам»-пишут местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в ОРДО планируют с 31 декабря по десятое января отменить действие так называемого «комендантского часа». В тоже время местным жителям все равно придется иметь при себе паспорт, ведь паспортный режим никто не отменяет.