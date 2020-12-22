Общество Экономика

«Увольняются десятки человек»: ОРЛО теряет кадры на шахтах и заводах

Наталия

В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам.

Время чтения: 47 Секунд

На временно оккупированных территориях Луганской области массово начали увольняться шахтеры. Кадровые изменения происходят на шахте «Комсомольская» в подконтрольном НВФ Антраците. Стоит отметить, что она входит в состав «Востокуголь». В данный момент из-за нехватки рабочей силы функционирует только два участка, и те — не в полную силу. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО Телеграмм-каналы, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что ранее там находились в работе три добывающих участка. В августе 2020-го года на шахте «Комсомольской» открыли новую лаву. Сейчас нет кадров, чтоб там работать.

Помимо этого, на шахтах «им. Фрунзе» и «им. Вахрушева» в неподконтрольных украинскому государству Ровеньках тоже есть аналогичкая проблема.

«В течение рабочей недели увольняются десятки человек. Причины аналогичные — задержки зарплат и скотское отношение к шахтерам»-пишут местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в ОРДО планируют с 31 декабря по десятое января отменить действие так называемого «комендантского часа». В тоже время местным жителям все равно придется иметь при себе паспорт, ведь паспортный режим никто не отменяет.

Про автора:

Наталия

natasha.dudka8@gmail.com
Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Наталия

Генерал ФСБ РФ заявил о готовности помогать Донбассу в подготовке военных

В РФ уже давно занимаются подготовкой военных «специалистов»

Наталия

Новая стоимость газа: в Украине утвердили новые тарифы на распределение

Новые тарифы уже были официально утверждены для 19 газотранспортных компаний украинского государства

Наталия

Нехватка воды в Крыму: Украине направит гумпомощь в одном случае

На оккупированном полуострове уже давно наблюдаются проблемы с водой

Виктор

Будет как в Мавзолее: стало известно, как в Харькове будут прощаться с Кернесом

Прощание с Кернесом состоится в театре 23 декабря.

Наталия

Совет по содействию малому предпринимательству: Зеленский подписал указ

Совет будет работать как совещательный орган в Офисе Президента на регулярной основе

Виктор

Итальянский врач о новом типе коронавируса — это какофония

Маттео Бассетти считает, что вокруг нового типа вируса слишком много суеты

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap