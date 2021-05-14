В России пообещали интегрировать ОРДЛО

В данный момент Россия предпринимает все шаги для интеграции ОРДЛО

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Оккупированные территории Донецкой и Лугаской области будут интегрированы в состав Российской Федерации. Такое заявление сделал российский эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер, передает УРА-Информ.

Она отметила, что в данный момент Россия предпринимает все шаги для интеграции ОРДЛО.

«Такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», — считает Шеслер.

Она подчеркнула, что рано или поздно оккупированный украинский Донбасс станет частью Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на днях так называемые представители «власти» «ДНР» со своей посетили «ЛНР», чтобы принять участие в мероприятиях по случаю «Дня республики» 12 мая.