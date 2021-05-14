Общество Политика

Зеленский срочно собирает СНБО: грядут новые санкции

Пока что не называют имена фигурантов нового санкционного списка

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В пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Экстренное заседание созвал глава Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет УРА-Информ.

Известно, что на нем должны утвердить новый пакет санкций.

О проведении заседания не было объявлено официально, однако, несколько источников уже сообщили, что оно состоится.

Заседание запланировано по инициативе шестого президента Украины Владимира Зеленского на 16:00.

«Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году», — сообщает один из источников.

Пока что не называют имена фигурантов нового санкционного списка.

Ранее сообщалось, что с 2000 года Российская Федерация использовала слово Донбасс в качестве инструмента информационной войны. Именно в связи с этим, совершенно некорректно использовать такую формулировку для обозначения Донецкой и Луганской областей.

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