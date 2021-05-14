Зеленский срочно собирает СНБО: грядут новые санкции

Пока что не называют имена фигурантов нового санкционного списка
В пятницу, 14 мая, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Экстренное заседание созвал глава Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет УРА-Информ.
Известно, что на нем должны утвердить новый пакет санкций.
О проведении заседания не было объявлено официально, однако, несколько источников уже сообщили, что оно состоится.
Заседание запланировано по инициативе шестого президента Украины Владимира Зеленского на 16:00.
«Будет продолжение санкций. Против части компаний, касательно которых ограничения были введены в прошлом году», — сообщает один из источников.
Пока что не называют имена фигурантов нового санкционного списка.
Ранее сообщалось, что с 2000 года Российская Федерация использовала слово Донбасс в качестве инструмента информационной войны. Именно в связи с этим, совершенно некорректно использовать такую формулировку для обозначения Донецкой и Луганской областей.