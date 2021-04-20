Экономика

Украинцы лишаться субсидий с 1 мая: кому урежут выплаты

Под такие ограничения может попасть несколько процентов получателей

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Уже с первого мая в Украине пройдет переназначения субсидий на следующий период. В следствии этого, сейчас проводится работа по подтверждению права на получение выплат от государства. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире программы «Подробности недели», передает УРА-Информ.

Чиновник подчеркнул, что не все украинцы, получающие субсидии, нуждаются в такой выплате от государства. Он отметил, что если гражданин Украины осуществит дорогостоящую покупку на 50 000 гривен или более, то он лишиться субсидии.

Помимо этого, вводятся ограничения по наличию двух жилых помещений, а также двух транспортных средств и прочего.

«Сейчас мы говорим о том, что реально под такие ограничения может попасть несколько процентов получателей», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что граждане Украины, которые уже достигли пенсионного возраста, а также у которых не хватает страхового стажа, могут его докупить.

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