Экономика

Недостающий стаж для пенсии: стала известна стоимость 1 года

Стоимость стажа, который необходимо докупить, будет расти пропорционально с увеличением минимальной заработной платы

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Граждане Украины, которые уже достигли пенсионного возраста, а также у которых не хватает страхового стажа, могут его докупить. Об этом сообщает издание «Апостроф», передает УРА-Информ.

Отмечается, что по законодательству Украины граждане страны могут внести минимальный страховой взнос в двойном размере, который является ценой одного года стажа. В данный момент его стоимость составляет 31 680 гривен.

При этом, стоимость стажа, который необходимо докупить, будет расти пропорционально с увеличением минимальной заработной платы.

Стоит напомнить, что сейчас на территории украинского государства минимальная заработная плата в Украине составляет 6000 гривен. При этом, минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты.

Ранее сообщалось, что уже с первого сентября текущего года в Украине меняется порядок выплаты и доставки пенсий и государственной денежной помощи.

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