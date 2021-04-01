Блокировка Суэцкого канала: убытки могут превысить $1 млрд

23 марта большой контейнеровоз «Ever Given» сел на мель в Суэцком канале

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Глава Управления Суэцким каналом Усама Раби заявил, что ущерб от блокирования канала может превысить один миллиард долларов. Стоит напомнить, что прошла уже неделя с момента блокировки движения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Будет подсчитана сумма повреждений и потерь, а также количество потраченных земснарядов. Оценки, дай Бог, дойдет до миллиарда долларов и немного больше, это право страны», — отметил он.

Стоит напомнить, что 23 марта большой контейнеровоз «Ever Given» сел на мель в Суэцком канале в Египте. В результате этого движение было заблокировано.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса пропадают мирные жители. В основном это девушки и мужчины зрелого возраста.