В транспорт по пропускам: в КГГА объяснили, кто сможет их получить

Спецпропуск получат сотрудники критической инфраструктуры Киева

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С понедельник, пятого апреля, в Киеве вводятся специальные пропуска для проезда в общественном транспорте и метро. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на комментарий в РБК заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«Мы решили, что общественный транспорт — это важный элемент работы в целом, поэтому не стали полностью останавливать его работу, в том числе и метро, как это было прошлой весной. Весь транспорт с 5 апреля у нас будет работать в режиме специальных перевозок с наличием спецпропуска», — рассказал он.

Спецпропуск получат сотрудники критической инфраструктуры Киева, как отмечает Паворозник.

«Эти спецпропуска могут получить работники критической инфраструктуры города. Речь идет о госструктуре, сфере медицины, социального обеспечения, жилищно-коммунальной инфраструктуре, частных предприятиях, которые сейчас работают и обеспечивают жизнедеятельность города, например, продовольственные магазины», — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на четверг, первое апреля, в десяти областях Украины и городе Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности.