Общество

Карантинные зоны в Украине: обновлен список

За последний день ни один регион не перешагнул через «красную зону»

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По состоянию на четверг, первое апреля, в десяти областях Украины и городе Киеве установлен красный уровень эпидемической опасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Стало известно, что в красную карантинную зону вошли: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Стоит отметить, что за последний день ни один регион не перешагнул через  «красную зону». Помимо этого, новых областей нету и в списке оранжевой зоны.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черкасская области.

При этом, в желтой карантинной зоне находится только одна область — Херсонская.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Украине проводится только бесплатная вакцинация украинских граждан. В Украине пока представлен только индийский вариант препарата AstraZeneka. В тоже время в ближайшие дни должна поступить и китайская вакцина.

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