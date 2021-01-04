Жителей ОРДЛО ждут новые налоги: «власти» проведут «похозяйственный учет» подсобного хозяйства

С 1 по 20 января 2021 года на территории ОРДО будет проведен «похозяйственный учет»

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На временно оккупированных территориях Донбасса проведут «учет» подсобного хозяйства. Об этом сообщают СМИ на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, пишет УРА-Информ.

Стало известно, что с 1 по 20 января 2021 года на территории ОРДО будет проведен «похозяйственный учет». Его будут проводить путем обхода и опроса собственников хозяйств с последующей записью в так называемую «похозяйственную книгу».

Местное «правительство» отмечает, что ранее «похозяйственный учет» касался только жителей сел. Помогали в переписи хозяйств председатели микросоветов, которые лично были знакомы с владельцами. Отныне такому учету подлежат и хозяйства горожан.

«До 20 января мы должны сделать „обход“ каждого подворья, чтобы узнать, что выращивают на своих огородах хозяева, какую живность держат, сколько голов. Этим будут заниматься „представители“ организационного отдела „администрации“ и отдела экономики», — заявила так называемая «заместитель главы администрации» Харцызска Ольга Бондарева.

Ранее сообщалось, что на временно не подконтрольной Украине территории Луганской области находится очередная проверка из Российской Федерации. Проверяющие приехали с целью определится с дальнейшим финансированием «республики».