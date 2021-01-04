Общество Экономика

Жителей ОРДЛО ждут новые налоги: «власти» проведут «похозяйственный учет» подсобного хозяйства

С 1 по 20 января 2021 года на территории ОРДО будет проведен «похозяйственный учет»

Время чтения: 46 Секунд

На временно оккупированных территориях Донбасса проведут «учет» подсобного хозяйства. Об этом сообщают СМИ на неподконтрольной Украине территории Донецкой области, пишет УРА-Информ.

Стало известно, что с 1 по 20 января 2021 года на территории ОРДО будет проведен «похозяйственный учет». Его будут проводить путем обхода и опроса собственников хозяйств с последующей записью в так называемую «похозяйственную книгу».

Местное «правительство» отмечает, что ранее «похозяйственный учет» касался только жителей сел. Помогали в переписи хозяйств председатели микросоветов, которые лично были знакомы с владельцами. Отныне такому учету подлежат и хозяйства горожан.

«До 20 января мы должны сделать „обход“ каждого подворья, чтобы узнать, что выращивают на своих огородах хозяева, какую живность держат, сколько голов. Этим будут заниматься „представители“ организационного отдела „администрации“ и отдела экономики», — заявила так называемая «заместитель главы администрации» Харцызска Ольга Бондарева.

Ранее сообщалось, что на временно не подконтрольной Украине территории Луганской области находится очередная проверка из Российской Федерации. Проверяющие приехали с целью определится с дальнейшим финансированием «республики».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

В налоговой разъяснили, каким ФОПам можно не платить ЕСВ

Условием для уплаты ЕСВ будет самостоятельное определения базы начисления за месяцы отчетного периода

Локдаун в Украине перенесут: власти приняли новое решение

Тотальный локдаун намеченный на 8 января будет перенесен

Ждать ли новый Майдан — эксперт рассказал, чего ожидать украинцам

Владимир Паниотто поделился мнением по поводу ситуации в стране

Суд принял решение об основателе WikiLeaks: что ждет Ассанжа

Джулиан Ассанж — австралийский интернет-активист, журналист и программист.

РФ атакует Херсонщину для возврата воды в Крым, — разведка

Украинский Крым уже превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия

Дорогое удовольствие: сигареты существенно подорожают в Украине

Курильщикам придется бросать курение или платить больше

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap