Названа дата первого матча «Динамо» в 2021 году

18-го числа соперником команды Мирчи Луческу станет польский футбольный клуб «Легия»

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Столичный футбольный клуб «Динамо» проведет свой первый контрольный матч на тренировочных сборах в ОАЭ уже 18 января.

Об этом сообщается на официальном сайте спортивного клуба, передает УРА-Информ.

Также сообщается, что 11 января футбольная команда выйдет из праздничного отпуска. После чего все члены клуба пройдут медобследование и отправятся в ОАЭ для подготовки ко второй части сезона.

Известно, что 18-го числа соперником команды Мирчи Луческу станет польский футбольный клуб «Легия». А уже через два дня столичные спортсмены проведут спарринг с чемпионом Беларуси солигорским «Шахтером».

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира, украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, когда планирует провести свой следующий поединок. В своем последнем появлении в ринге украинец сенсационно проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО), который стал абсолютным чемпионом мира.