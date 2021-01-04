Общество

В ОРЛО проверка из Москвы: что известно

В «республике» проверка финансовых поступлений от Кремля

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Стало известно о том, что на временно не подконтрольной Украине территории Луганской области находится очередная проверка из Российской Федерации. Проворящие приехали с целью определится с дальнейшим финансированием «республики».

Источники отмечают, что это запланированная проверка, которая проходит перед тем, как Кремль урежет финансирование «ЛНР». Россия давала большие деньги, которые зависели от количества жителей в «республики», но в реальности их количество оказалось ниже, чем предполагалось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «Тайны Луганской республики».

«Республики дали завышенные расходы, по факту такого количества жителей здесь нет. То, что прокатило в 2014-2017 годах, сейчас не прокатило, потому что данные в последующих годах не подтвердились. Реальное количество жителей уменьшилось, количество новых граждан РФ переехавших на ПМЖ в Россию увеличилось», — отмечает источник.

Паблик также добавляет, что проверки в «ЛНР» – это простая экономия средств.

Ранее мы сообщали о том, какие цены на недвижимость в ОРДЛО.

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