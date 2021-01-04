Экономика

В налоговой разъяснили, каким ФОПам можно не платить ЕСВ

Условием для уплаты ЕСВ будет самостоятельное определения базы начисления за месяцы отчетного периода

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Физические лица-предприниматели, которые – помимо предпринимательской занятости также имеют основное место на котором они трудоустроены, могут быть освобождены от уплаты за себя ЕСВ. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе во Львовской области, пишет УРА-Информ.

Там разъяснили, что такое право для ФОПов предусмотрено ч.6 ст.4 Закона №2464, который вступил в силу 1 января 2021 года. В ведомстве уточнили, что ФОПу не нужно платить ЕСВ за месяцы отчетного периода, в которые страховой взнос в фонд был оплачен его работодателем.

«Такие лица могут быть плательщиками единого взноса за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был оплачен страховой взнос за таких лиц в размере меньше минимального страхового взноса», – заявили в ГНС.

Также там добавили, что условием для уплаты ЕСВ будет самостоятельное определения базы начисления за месяцы отчетного периода.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 29 декабря 2020 года заявки на получение компенсации за карантинные ограничения, которые будут введены с 8 января 2021 года, в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников.

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