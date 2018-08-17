15:10 17.08.2018 | Спорт | Новости
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Бордо уволил тренера после матча с Мариуполем в Лиге Европы

Уругваец Густаво Пойет уволен с поста главного тренера французского футбольного клуба "Бордо".

Бордо уволил тренера после матча с Мариуполем в Лиге Европы

Об этом сообщает L'Equipe.

"Бордо" в четверг победил украинский "Мариуполь" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф квалификации турнира.

Пойет после матча на пресс-конференции раскритиковал руководство "Бордо" из-за трансферной политики клуба в летнее межсезонье и пригрозил подать в отставку из-за ухода форварда Гаэтана Лаборде в "Монпелье".

Уругвайский специалист возглавлял "Бордо" с января. Под руководством Пойета "Бордо" в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Франции.

Как сообщал "УРА-Информ", "Мариуполь" вылетел из Лиги Европы. В четверг в матче третьего раунда квалификации команда Александра Бабича во втором раз уступила французскому "Бордо" – после 1:3 дома на выезде наши футболисты проиграли 1:2.


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