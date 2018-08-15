Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на этот сезон - ФОТО

Мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для ЛЧ звезды.

Отметим, что adidas с 2001 года производитит мячи для матчей Лиги Чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне команды играли белым мячом с синими вставками.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".