17:36 15.08.2018 | Спорт | Новости
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Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на этот сезон - ФОТО

Компания adidas в своем официальном твиттере представила новый мяч Лиги чемпионов на сезон-2018/19.

Представлен официальный мяч Лиги чемпионов на этот сезон - ФОТО

Мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для ЛЧ звезды.

Отметим, что adidas с 2001 года производитит мячи для матчей Лиги Чемпионов.

Напомним, что в прошлом сезоне команды играли белым мячом с синими вставками.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" одержало победу над пражской "Славией" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.  Матч в Киеве на "Олимпийском" закончился со счетом 2:0. На 11-й минуте счет в матче открыл словенец Беньямин Вербич, а на 74-й минуте Артем Беседин закрепил преимущество "Динамо".


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