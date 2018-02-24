Украинские баскетболисты продолжают победную ходу на пути в Чемпионату мира

На этот раз при поддержке родных трибун сборная Латвии сражалась против Украины. Первый период поединка проходил под контролем "хозяев" площадки - счет оставался 24:13. Благодаря Коневу и Кравцову украинцам удавалось держаться на плаву.

Во второй части спарринга два жальних кидка латышей закрепили за ними преимущество в 10 очков на первые 15 минут поединка. Затем хорошая игра в нападении Кравцова и трехочковый Мишулы позволили нашей сборной вырваться вперед - счет 40:30.

Далее наши спортсмены словили спортивный "кураж" и довершили разгром сборной Латвии со счетом - 82:68.

В матче отличились - Кравцов 22 очка + 13 подборов, Джетер 20 + 5 передач, Зайцев 12 + 7 подборов, Мишула 9, Конев 8 + 8 подборов + 6 передач, Латвия - Блумс 24 + 7 передач, Мейерс - 17.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одесскую команду Суперлиги Пари-Матч " БИПА" влились два новых игрока.