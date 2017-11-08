УЕФА ведет переговоры с ФИФА о расширении Лиги наций

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций ведут переговоры о возможном проведении европейского турнира Лига наций на мировом уровне.
Эту информацию подтвердили представители обеих организаций.
Отмечается, то в дискуссиях участвуют национальные ассоциации, европейские футбольные заинтересованные стороны, все конфедерации, также и ФИФА. Переговоры были конструктивными, но в то же время, никаких конкретных решений принято так и не было.
Соревнования стартуют в сентябре 2018 года и заменят большую часть товарищеских матчей сборных.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", футбольный клуб "Динамо" решило отказаться от русскоязычной версии своего официального сайта. Теперь для просмотра сайта украинской команды доступны только две языковые версии – украинская и английская.