Сегодня в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду

Об этом пишет Xsport.

Сообщается, что на соревнования выступят 123 ведущих спортсмена из 23 команд Европы.

Отмечается, что Украина впервые примет соревнования по прыжкам в воду столь высокого уровня. Чтобы увеличить вместимость зала, организаторы, перегородив часть бассейна, установили над водой дополнительную трибуну на 200 мест.

Сообщается, что зрители на чемпионате Европы увидят соревнования в 13 дисциплинах, в том числе в смешанных синхронных прыжках. Три сборных - Украины, Германии и России - заявили своих спортсменов на все виды.

Отметим, что соревнования будет продолжаться с 12 по 18 июня.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинка выиграла чемпионат Европы по бодифитнесу.