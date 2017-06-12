17:49 12.06.2017 | Спорт | Новости
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Сегодня в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду

Сегодня в Киеве начался чемпионат Европы по прыжкам в воду.

Сегодня в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду

Об этом пишет Xsport.

Сообщается, что на соревнования выступят 123 ведущих спортсмена из 23 команд Европы.

Отмечается, что Украина впервые примет соревнования по прыжкам в воду столь высокого уровня. Чтобы увеличить вместимость зала, организаторы, перегородив часть бассейна, установили над водой дополнительную трибуну на 200 мест.

Сообщается, что зрители на чемпионате Европы увидят соревнования в 13 дисциплинах, в том числе в смешанных синхронных прыжках. Три сборных - Украины, Германии и России - заявили своих спортсменов на все виды.

Отметим, что соревнования будет продолжаться с 12 по 18 июня.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинка выиграла чемпионат Европы по бодифитнесу.


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