16:18 22.05.2017 | Спорт | Новости
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"Челси" установил новый рекорд АПЛ

Пресс-служба английского футбольного клуба "Челси" сообщает, что команда завершила сезон в АПЛ на мажорной ноте.

В сообщении говорится, что, переиграв со счетом 5: 1 "Сандерленд" и получив рекордную 30-ю победу в рамках сезона в 38 проведенных матчах, лондонцы улучшили свое же достижение, установленное в сезонах-2004/05 и 2005/06. Тогда “Челси” получил по 29 побед.

Также сообщается, что наставник Челси Антонио Конте признал, что им с командой пришлось преодолеть немало трудностей, но сейчас они могут с гордостью праздновать завоевание титула с болельщиками и своими семьями.

Ранее УРА-Информ сообщал, что английская ассоциация футбола уже решила утвердить внедрение наказания за симулирование на футбольных матчах.


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