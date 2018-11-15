03:00 15.11.2018 | Политика | Новости
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К границе США прибыл "караван мигрантов"

Первые представители так называемого каравана мигранто, прибывших из стран Центральной Америки в США, достигли американской границы.

К границе США прибыл

Об этом сообщило  издание Washington Examiner.

Известно, что первая волна мигрантов каравана с центральноамериканских стран после того, как достигла американской границы  начала подниматься на забор. Мигранты поднимались на ограждение, сидели на нем, пытались пролезть сквозь отверстия в заборе, однако сразу возвращались на мексиканскую сторону границы, как только американский патруль приближался к ним. Издание отмечает, что большая часть мигрантов позиционирует себя как представители ЛГБТ-сообщества.

Пограничная служба США выпустила с заявлением, в котором отметила, что считает людей, которые достигли ограждения на границе, членами "каравана мигрантов", который возник несколько недель назад в Гондурасе. Сообщений об инцидентах, задержания или столкновения на границе не было.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент США Дональд Трамп одобрил указ о запрете предоставления убежища мексиканцам, которые "перепрыгивают" через американо-мексиканскую границу. 


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