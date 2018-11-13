В Словакии впервые обвинили своего гражданина в пособничестве боевикам "ЛДНР"

Следователем Национального криминального агентства МВД Словакии было предъявлено обвинение гражданину страны Марио Р. Его преступление квалифицируют как участие в боевых действиях в составе организованной незаконной вооруженной группы на территории другого государства.

Это первый случай в истории страны, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях против украинской армии на территории ОРДЛО.

Согласно информации следователей, обвиняемый воюет на стороне террористических группировок "ЛДНР" с июля 2015 года по настоящее время. Ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, СМИ Словакии сообщают, что данный гражданин был судим за семь преступлений и является бывшим скинхедом.

Статью об "участии в боевых действиях в составе организованного вооруженного формирования на территории другого государства" в криминальный кодекс добавил парламент Словакии после того, как обнаружили, что некоторые их граждане воюют на Донбассе в пророссийских группировках.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Страны признали их нарушением международного права, суверенитета Украины и минских соглашений.