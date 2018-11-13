В Словакии впервые обвинили своего гражданина в пособничестве боевикам "ЛДНР"

В Словакии впервые выдвинули обвинение гражданину страны, воевавшему на стороне боевиков на Донбассе. Об этом сообщает полиция Словакии.
Следователем Национального криминального агентства МВД Словакии было предъявлено обвинение гражданину страны Марио Р. Его преступление квалифицируют как участие в боевых действиях в составе организованной незаконной вооруженной группы на территории другого государства.
Это первый случай в истории страны, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях против украинской армии на территории ОРДЛО.
Согласно информации следователей, обвиняемый воюет на стороне террористических группировок "ЛДНР" с июля 2015 года по настоящее время. Ему грозит от двух до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, СМИ Словакии сообщают, что данный гражданин был судим за семь преступлений и является бывшим скинхедом.
Статью об "участии в боевых действиях в составе организованного вооруженного формирования на территории другого государства" в криминальный кодекс добавил парламент Словакии после того, как обнаружили, что некоторые их граждане воюют на Донбассе в пророссийских группировках.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 12 ноября, на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе около 40 стран осудили псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Страны признали их нарушением международного права, суверенитета Украины и минских соглашений.