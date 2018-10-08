13:34 08.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Право на субсидию получат не все

Кабинет Министров Украины принял решение о начале монетизации субсидий  с начала отопительного сезона.

Право на субсидию получат не все

С 1 мая изменились правила начисления субсидий. Соответсвущая информация была опубликована на сайте Кабмина. Теперь их будут получать не в виде уменьшения платы за коммунальные услуги, а в качестве “живых” денег. Изменения вступят в силу в скором времени, с началом нынешнего отопительного сезона.

Субсидии будут начисляться автоматически и это будет видно по  платежке. В случае, если ее нет, можно обратиться в соответствующий орган для выяснения причин.

Так, согласно новым правилам, субсидии не смогут получить те, чей доход  вырос или они сделали покупку на суму более 50 тыс. гривен в течении года. Владельцам машин премиум-класса и машин, котором меньше 5 лет, а также владельцы имущества, особенно тем, кто сдает его в аренду и не платит налог, тоже могут забыть о субсидиях. На скидку не стоит рассчитывать и тем людям, чья жилплощадь составляет более 120 квадратных метров.

Безработным, увы, тоже не повезет. Чтобы получить субсидию, необходимо стать на учет в центре занятости. К слову, если на момент начисления скидки безработный не сделал ни одного социального взноса, то субсидию придется возвращать полностью.

В случае, если у вас есть борг за неуплат4у коммуналки на протяжении 2 месяцев, советуем его погасить. Ведь в противному случае субсидию вам тоже не получить.

Если вы работаете заграницей или часто любите выезжать за пределы страны, то согласно новым правилам скидки в таком случае вам получить не удастся.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", заробитчан будут лишать субсидии в Украине.


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