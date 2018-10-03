В оккупированном Крыму "Верховный суд" смягчил приговор Балуху

Об этом сообщает "Громадське".

Как отмечается, Балух проведет в тюрьме четыре года 11 месяцев вместо пяти лет. Примечаетельно, что соответствующие саседание суда проходило без украинца. Судья отклонил ходатайство защиты об участии политзаключенного в заседании.

В свою очередь адвокаты же просили, чтобы на судебном заседании присутствовал начальник Раздольненского изолятора временного содержания Валерий Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. Однако, несмотря на все ходатайства со стороны защиты, судья положительного решения не дал. Кроме того, в суде также запретили журналистам фотографировать в зале заседания.

Стоит добавить, что сам Владимир Балух считает дело против него сфабрикованным и объявил голодовку 19 марта 2018 в знак протеста.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", удерживаемого в Крыму украинского активиста Владимира Балуха мучают приступы сильных болей в печени, надлежащей медицинской помощи он не получает.