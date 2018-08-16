Эксклюзив: "Ответственность за туристический коллапс полностью лежит на некоторых туроператорах", — А. Маслов

Объяснил в интервью телеканалу "Первый Деловой" причины массовой задержки чартерных рейсов для украинских туристов коммерческий директор туристической фирмы Аркадий Маслов.

По его словам, некоторые туроператоры в погоне за объемами делают ставку на мошеннический маркетинг. И это тема для разбирательства антимонопольного комитета, правоохранительных органов и НАБУ.

"Заказчиком у авиакомпании, в первую, очередь выступает туроператор. Вся ответственность в соответствии с Законом о туризме и курортах, действующем в Украине, за создание турпродукта лежит на туроператоре. И не нужно перекладывать ответственность на авиакомпанию, или перекладывать ответственность на турагентов, которые вовсе не виноваты в этом всем. Туроператор создает продукт по своему пониманию, со своими определенными финансовыми планами и продвигает и продает этот турпродукт на рынке Украины через турагентов. Это классическая модель, которая регулируется украинским законодательством. Но если эту модель немножко поменять и что-нибудь переиначить, то получаются такие коллапсы. С чем они связаны? В первую очередь с тем, что туроператор, который планировал вывезти на этих рейсах большее количество людей, не может этого сделать. Потому что рынок не в состоянии переварить те объемы кресел и рейсов, которые были поставлены на рынок", - отметил А.Маслов.