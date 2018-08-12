Эрдоган решил бросить вызов "господству доллара" в Европе

По словам президента Турции, если страны Европы захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти с ними на аналогичные расчеты в торговле. Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Украина, Китай, Иран и Россия. Это, по мнению турецкого руководства, поможет снизить риски санкционного давления со стороны Вашингтона.

Напомним, что глава турецкого государства в новой каденции пообещал жестко бороться с валютными фальсификаторами и торговцами валюты на "черном рынке".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал жителей страны чаще пользоваться национальной валютой при проведении торгово-расчётных операций.