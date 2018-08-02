23:27 02.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100200469:Polishuk

В Мариуполе следователь полиции попался на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 2 августа, задержали старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В Мариуполе следователь полиции попался на взятке

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, капитан полиции требовал 28 тысяч гривен от жителя Мариуполя.

За эти деньги следователь обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Злоумышленник был задержан возле отдела полиции во время получения второй части суммы в размере 25 тысяч гривен.

В настоящее время полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.


Поделиться
Читайте также:
 
Португалию и Испанию на выходные ожидает почти 50-градусная жара В Сумах застрелили бывшего депутата Анатолия Жука Денисова получила письмо от Москальковой о ее визите к Сенцову 28 июня - ФОТО В ГПУ не нашли оснований считать убийство Шеремета терактом
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив