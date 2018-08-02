В Мариуполе следователь полиции попался на взятке

Полицейский попался на взятке. Как сообщает пресс-центр СБУ, капитан полиции требовал 28 тысяч гривен от жителя Мариуполя.

За эти деньги следователь обещал не привлекать мужчину к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия.

Злоумышленник был задержан возле отдела полиции во время получения второй части суммы в размере 25 тысяч гривен.

В настоящее время полицейскому объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статье Уголовного кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Закарпатской области в четверг, 2 августа, задержала главу Виноградовской районной государственной администрации. Чиновник попался на взятке. Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, глава райадминистрации требовал и получал деньги за подписание договоров за бюджетные средства и дальнейшее их перечисление за выполненные работы.